Die Austria ist wie ein Ringelspiel

Am Ende des Abends forderten sie wieder den Rauswurf von Trainer Thomas Letsch, der offiziell (noch) nicht zur Diskussion steht, aber kommende Woche das Heimspiel gegen Hartberg gewinnen sollte. Darüber hinaus ist die Frage berechtigt, was ein Trainerwechsel wirklich bringen kann. Einen Fehlgriff kann man sich nicht leisten, denn seit der Saison 2013/14, also nach dem Meistertitel und dem Einzug in die Champions League, dreht sich die Austria im Kreis. Jährlich grüßt das Murmeltier, immer wieder geht es zurück zum Start. Nenad Bjelica führte die Austria in die Champions League, wurde nach acht Monaten beurlaubt. Herbert Gager übernahm für drei Monate, er verpasste das Ziel Europacup. Gerald Baumgartners Wirken erstreckte sich über zehn Monate, Klub-Legende Andreas Ogris übernahm und kam mit seinen Veilchen ins Cup-Finale.

Dann kam die „Ära“ von Thorsten Fink, der immerhin 31 Monate bleiben durfte. Mit ihm wurde die Austria Dritter und Zweiter, zwei Mal schaffte man, wenngleich mit dem nötigen Glück, den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Am Ende waren die Stagnation und das sture Festhalten am System die Hauptgründe für die Trennung. Auf Fink folgte Thomas Letsch, der nun schon ein Jahr lang der Dirigent am Verteilerkreis sein darf.

Aber wie lange noch?

Denn in den violetten Gremien wird von jenen Protagonisten über die sportlichen Darbietungen diskutiert, die sich vor einem Jahr voller Überzeugung für Letsch entschieden haben, einige von ihnen haben auch im Sommer elf neue Spieler verpflichtet, sie stehen daher ebenso in der Verantwortung wie das Trainerteam. Nun geht die Angst um, dass die Austria auch im zweiten Jahr in der neuen Generali-Arena keinen internationalen Auftritt haben könnte.

Der neue Präsident Frank Hensel beschäftigt sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger Wolfgang Katzian vermehrt mit den sportlichen Belangen, nach dem Cup-Aus gegen den GAK wollte er in einem Vier-Augen-Gespräch von Trainer Letsch die Gründe für die Pleite hören.