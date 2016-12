1 - Yasunori Kanda, japanischer Obmann des Erstligisten SV Horn, sagt, „dass der Klub das Potenzial hat, der beste der Welt zu werden.“

2 - Beim PGA-Turnier in Kuala Lumpur werden die Golfstars von einem Python gestört.

3 - Der steirische Eis-Schwimmer Josef Köbel wird beim Training in der Neuen Donau von einem Laib Brot am Kopf getroffen.

4 - Fußball-Coach Harry Redknapp überfährt beim Ausparken versehentlich seine Ehefrau.

5 - Der englische Boxer Dereck Chisora schleudert einen Tisch auf seinen Gegner Dillian White.

6 - Der Schweizer Fußball-Schiedsrichter Sascha Amhof (li.) leistet sich im Match YB Bern – FC Sion (3:2) gravierende Fehler und bekommt eine Pause verordnet, da er „psychisch angeschlagen ist.“

7 - Tennis-Ass Roger Federer lässt die Badewanne für seine Zwillinge ein und erleidet dabei einen Meniskusschaden im Knie.

8 - Der Schweizer Schiedsrichter Sascha Amhof pfeift während seiner Pause die Partie Altach – Grödig (1:0) und übersieht vor dem Siegestor eine Abseitsstellung.

9 - Die russische Eiskunstlauf-Weltmeisterin Tatjana Nawka trägt bei einer Eisrevue eine KZ-Uniform.

10 - Eiskunstlauf-Weltmeisterin Tatjana Nawka (RUS) erhält für ihren Auftritt die höchste Punktzahl und Lob von den Juroren.

11 - Rugbystar Aaron Smith (NZL) wird auf dem Flughafen-Klo in Christchurch beim Sex erwischt.





12 - FC Bayern-Star Philipp Lahm wirbt für einen Rasierer.



13 - ORF-Experte Thomas Sykora schlägt sich in Wengen bei der Kamerafahrt einen Zahn aus.



14 - Der schwedische Fußball-Erstligist AIK Solna ersetzt seine Einlaufkinder durch Rentner.





15 - ORF-Experte Hans Knauss muss beim Super-G in Kvitfjell auf seine Kamerafahrt verzichten, da ihm die Skier gestohlen wurden.

16 - Beim Fußballmatch Příbram – Slavia Prag torkelt der vierte Offizielle die Outlinie entlang und muss von Ordnern gehalten werden.





17 - Beim Fußballmatch Příbram - Slavia Prag uriniert der besoffene Schiedsrichter auf den Rasen.

18 - Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber (NOR) vergisst beim Weltcup in Seefeld den Transponder, der die Zeit aufzeichnet und wird nach seinem dritten Rang disqualifiziert.

19 - Die Russin Swetlana Kusnezowa verliert bei der Tennis-WM in Singapur gegen Agnieszka Radwanska den zweiten Satz mit 1:6 und ärgert sich über ihren Zopf.

20 - Die Russin Swetlana Kusnezowa schneidet sich ein Stück von ihrem Zopf ab und gewinnt die Partie.



21 - Thailändischen Fußballfans ist es wegen der Staatstrauer um König Bhumibol untersagt, beim Länderspiel gegen Australien zu jubeln und zu klatschen.



22 - Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro bringt ein Busfahrer die Schwimmer ins Leichtathletikstadion.



23 - Der kanadische Stabhochspringer Shawn Barber wird positiv auf Kokain getestet.



24 - Stabhochspringer Shawn Barber macht eine Prostituierte, die er zu leidenschaftlich geküsst hatte, für die positive Kokainprobe verantwortlich.

27 - Pascal Dupraz, Trainer des französischen Fußball-Erstligisten Toulouse, wird im Spiel gegen Rennes von einem Papierflieger gestreift.



28 - Pascal Dupraz, Trainer des Fußballerstligisten Toulouse, sinkt nach einigen Sekunden Bedenkzeit zu Boden und krümmt sich vor Schmerzen.

29 - Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber biegt in Lahti auf dem Weg zum sicheren Sieg bei der Zielgeraden falsch ab und wird disqualifiziert.

30 - Das Tennis-Challenger-Turnier in Casablanca muss wegen Regens unterbrochen werden.



31 - Beim Tennis-Challenger-Turnier in Casablanca schütten die Platzwarte kanisterweise Benzin in die Wasserlachen, zünden sie an und trocknen so den Platz.

32 - Salih Dursun, Fußballer von Trabzonspor zeigt Referee Deniz Bitnel die Rote Karte, die diesem aus der Hand gefallen war.