Der verrückteste Triathlon im Leben von Olympiastarter Luis Knabl

Wenn er es sich aussuchen könnte, dann würde Luis Knabl seiner Triathlon-Leidenschaft natürlich lieber unter freiem Himmel nachgehen. Aber in Corona-Zeiten wie diesen muss er schon froh sein, dass es überhaupt Wettkämpfe gibt. Auch wenn die Szenerie am Sonntag in Rotterdam vielleicht ein wenig befremdlich wirkte und sich die Zuschauer in einem Computerspiel wähnten.

Beim Super League Triathlon in den Niederlanden durfte Luis Knabl als einer von nur zehn hochkarätigen Startern diese ungewöhnliche Erfahrung machen: Das Schwimmen im Hallenbad in abgetrennten Bahnen kam noch am ehesten an einen herkömmlichen Wettkampf heran. Geradelt wurde dann nebeneinander auf Ergometern, mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern. Die Laufdistanz legten die zehn Teilnehmer auf einem Laufband zurück.