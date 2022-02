Der Judo-Weltverband suspendiert Ehrenpräsident Putin

Der Internationale Judoverband hat nach der Militäraktion Russlands gegen die Ukraine Kreml-Chef Wladimir Putin als Ehrenpräsident und Botschafter des Verbandes suspendiert.

Das gab die IJF am Sonntag bekannt. Putin, der Träger des schwarzen Gürtels ist, war u.a. auch im April 2010 in seiner Funktion als Ehrenpräsident der Europäischen Judo-Union (EJU) bei der EM in Wien zu Gast.