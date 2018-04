Der Biathlonsport im Schussfeld: „Sportbetrug am Maximum“

„Dass ich von den Russen Geld bekommen haben soll, um Dopingproben zu vertuschen, das kann ich klar und deutlich verneinen“, meinte Anders Besseberg. Der Norweger legte sein Präsidentenamt nieder – der interimistische Nachfolger ist ÖSV-Generalsekretär Klaus Leistner – dazu wurde die IBU-Generalsekretärin Nicole Resch vom Dienst freigestellt.

Für viele Insider kommt dieser Skandal keineswegs überraschend. „Darüber ist schon länger gemunkelt worden. Nur dass das in dem Ausmaß stattfindet, hat keiner geglaubt“, sagt Simon Eder. „Solche Geschichten kennt man nur vom Radsport.“

Tatsächlich erinnert im aktuellen Biathlon-Skandal vieles an das Vorgehen des Weltverbandes UCI, der jahrelang Lance Armstrong unbehelligt gelassen hatte. In einem vertraulichen Report der Weltantidopingagentur WADA aus dem Jahr 2017 wird berichtet, dass die IBU „alles getan habe, um Ermittlungen gegen Russland zu verhindern“. Das Hauptziel der Korruption sei es gewesen, gedopte russische Athleten zu beschützen. „Es wäre was anderes, wenn es Einzelfälle wären. Aber so was ist Sportbetrug am Maximum“, prangert Simon Eder an.

Der Pinzgauer sieht im aktuellen Skandal freilich auch eine große Chance. „Für den Sport kann das ein notwendiger Reinigungsprozess sein“. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Denn auch die Ergebnislisten der vergangenen Jahre dürften nachträglich bereinigt werden.