Daviscup: Österreich daheim gegen Australien um Weltgruppe

Österreichs Tennis-Team der Herren spielt vom 14. bis 16. September mit Heimvorteil gegen Australien um den Einzug in die Weltgruppe. Das ergab die am Dienstag in London vorgenommene Play-off-Auslosung. Im Head-to-Head mit den Australiern steht es 1:2, zuletzt setzte es 2005 in Sydney ein 0:5. Den einzigen ÖTV-Sieg gab es 1989 ebenfalls in der ersten Weltgruppen-Runde.