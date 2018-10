Dauerrenner Lainer: "Ich will gar keine Pause"

Oder diversen Herausforderungen wie dem geplatzten Sommer-Transfer zu Napoli. Ja, es sei schon ärgerlich gewesen, gibt er heute zu. "Aber das muss man abhaken. Ich darf nicht traurig sein und mich als Opfer sehen." Nach vorne ist der Blick gerichtet, weil er sich sicher ist, dass eine weitere Chance schon um die nächste Ecke lauern könnte. " Die Europa League und das Nationalteam sind Bühnen, auf denen man sich präsentieren kann."

Die nächste Transferzeit kommt im Winter. "Ich habe mit dem Verein die Situation schon besprochen. Ich hoffe darauf, dass sie mir im Fall der Fälle keine Steine in den Weg legen." Um jeden Preis will der 26-Jährige aber nicht ins Ausland wechseln. "Es bringt nichts, sagen zu können, dass man in einer Top-Liga ist, wenn man dort dann nicht spielt. So etwas ist für mich nicht der nächste Karriere-Schritt." Im besten Fußballer-Alter wäre er jedenfalls...