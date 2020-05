„Das ist ein katastrophales Signal“

Mit der Online-Petition www.mein.aufstehen.at möchte Kleinmann die Wiederaufnahme des Schulsports bewirken. „30 Prozent unserer Volksschulkinder sind fettleibig oder adipös. Die Bewegungslosigkeit ist eine Seuche, das ist die wahre Pandemie der heutigen Zeit. Die jetzige Generation wir die erste in der Geschichte der Menschheit sein, die eine geringere Lebenserwartung hat als die Generation davor. Und wir verbieten in den Schulen Sport und Bewegung?“

Für Kleinmann liegt dies auch am geringen Stellenwert des Sport in der Gesellschaft und der Politik. „Sie sind die Stiefkinder der österreichischen Innenpolitik. Seit 1985 sind 22 Personen für Sport verantwortlich gewesen. Was will man denn da kontinuierlich aufbauen?“