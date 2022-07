Das Altstadtkriterium in Graz: Erinnerungen an Armstrong und Co.

Graz war am Montag bereits im Ausnahmezustand: Zahlreiche Stra√üen waren schon gesperrt, daf√ľr wurde die Vorfreude offen gezeigt. Das legend√§re Altstadtkriterium feiert am Dienstag (18 Uhr, ORF Sport +) nach 15 Jahren sein Comeback.

Bereits von 1984 bis 2007 radelten vor rund 30.000 Fans die Weltstars ihres Genres in der Grazer Innenstadt, die Siegerliste ist vergleichbar mit dem "Who is who" des Radsports. Der deutsche Jan Ullrich gewann 2004 nur ein Jahr vor dem US-Star Lance Armstrong, zuvor schl√ľrften auch schon der Italiener Mario Cipollini, der Schweizer Tony Rominger oder der Deutsche Eric Zabel den Siegersekt. Auch die rot-wei√ü-rote Prominenz konnte sich feiern lassen, Harald Meier gewann die ersten beiden Konkurrenzen, auch Roland K√∂nigshofer, Dietmar Hauer, Arno Kaspret, Peter Luttenberger und zuletzt Bernhard Eisel (2006) fuhren bereits als Erste ins Ziel.