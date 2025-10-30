Tragischer Grund: Darts-Weltmeister verpasst Turnier

Darts-Weltmeister Luke Littler konnte aus traurigem Grund bei einem Turnier in Wigan nicht an den Start gehen. Der 18-Jährige verpasste die Anmeldefrist für einen Wettbewerb in seiner englischen Heimat aufgrund eines Verkehrsunfalls, wie er später selbst auf Instagram erklärte.

„Heute habe ich die Anmeldung für die Pro Tour verpasst, aber leider hat jemand sein Leben verloren. Ich denke an alle“, schrieb Littler zu einem Screenshot eines Artikels über einen schweren Unfall mit Todesfolge auf einer Autobahn bei Wigan. Dem Bericht zufolge wurde die Straße nach dem Unfall vollständig gesperrt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.