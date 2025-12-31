Weltmeister Luke Littler: Das Publikum ist sein größter Gegner
Zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend. Am Neujahrstag (13.30 Uhr und 20 Uhr/Sport1 und DAZN) warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinalduelle.
Allesamt versprechen sie Spannung. Im Fokus steht Weltmeister Luke Littler. Sportlich muss der Titelverteidiger bei dieser WM niemanden fürchten. Doch der 18 Jahre junge Engländer machte beim 4:2 gegen Rob Cross in seinem letzten Spiel im Jahr 2025 einen Nebenschauplatz auf – mit den Fans.
Nach unerwarteten Buhrufen gegen ihn wandte sich Littler direkt an die Anhänger im Ally Pally und sagte: „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.“ Mit rotem Kopf und jeder Menge Genugtuung behauptete er: „Es stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht.“ Oder vielleicht doch?
Mit Blick auf seine nächste Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski sagte Littler: „Ich werde mich auf das Schlimmste vorbereiten.“ Der Jungstar erreichte 2024 das Finale und wurde 2025 erstmals Weltmeister. Littlers größter Herausforderer ist Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt. Der Engländer trifft auf den niederländischen Europameister Gian van Veen.
