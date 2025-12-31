Weltmeister Luke Littler: Das Publikum ist sein größter Gegner

Zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend. Am Neujahrstag (13.30 Uhr und 20 Uhr/Sport1 und DAZN) warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinalduelle.

Allesamt versprechen sie Spannung. Im Fokus steht Weltmeister Luke Littler. Sportlich muss der Titelverteidiger bei dieser WM niemanden fürchten. Doch der 18 Jahre junge Engländer machte beim 4:2 gegen Rob Cross in seinem letzten Spiel im Jahr 2025 einen Nebenschauplatz auf – mit den Fans.