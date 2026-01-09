Darts-Champion Littler unterschrieb "größten Vertrag der Geschichte"

Weltmeister Luke Littler schloss nach Angaben seines Sponsors "den größten Vertrag in der Geschichte des Darts-Sports" ab. Zahlen nannte das Unternehmen "Target Darts" zwar nicht, teilte aber mit, dass der 18-Jährige einen "neuen langfristigen Vertrag über mehrere Millionen Pfund" erhalten habe.

Laut der britischen Nachrichtenagentur PA soll Littler die Zusammenarbeit in den kommenden zehn Jahren rund 20 Millionen Pfund (22,92 Mio. Euro) einbringen. Die Verlängerung des Vertrags soll die außergewöhnlichen Leistungen widerspiegeln, hieß es in einer Mitteilung.