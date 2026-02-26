Gegen Österreicher: Greaves schreibt mit Neundarter Geschichte

Beau Greaves hat als erste Frau bei einem Turnier der PDC Pro Tour einen Neundarter geworfen. Das Kunststück ist der 22-Jährigen im Spiel gegen Mensur Suljovic, Österreichs besten Dartspieler, gelungen, das sie am Ende auch mit 6:5 gewann.

Passiert ist das perfekte Leg, in dem Greaves mit nur neun Pfeilen von 501 auf 0 Punkte stellte, in der zweiten Runde im englischen Leicester. Suljovic verbeugte sich artig und gratulierte seiner Gegnerin.