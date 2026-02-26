Gegen Österreicher: Greaves schreibt mit Neundarter Geschichte
Der Engländerin Beau Greaves ist gegen Mensur Suljovic das perfekte Spiel gelungen.
Beau Greaves hat als erste Frau bei einem Turnier der PDC Pro Tour einen Neundarter geworfen. Das Kunststück ist der 22-Jährigen im Spiel gegen Mensur Suljovic, Österreichs besten Dartspieler, gelungen, das sie am Ende auch mit 6:5 gewann.
Passiert ist das perfekte Leg, in dem Greaves mit nur neun Pfeilen von 501 auf 0 Punkte stellte, in der zweiten Runde im englischen Leicester. Suljovic verbeugte sich artig und gratulierte seiner Gegnerin.
„Ich konnte nicht glauben, dass ich ihn geworfen habe“, sagte die dreimalige Damen-Weltmeisterin nach der Partie. Nach dem entscheidenden Wurf habe sie „nicht aufhören können zu lächeln“.
Kommentare