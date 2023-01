Dänemark ist zum dritten Mal in Folge Handball-Weltmeister

Damit revanchierten sich die Skandinavier für die Niederlage im olympischen Finale 2021 in Tokio. Beide Nationen kannten einander gut, Frankreich und Dänemark hatten die jüngsten zehn Jahre im Männer-Handball geprägt. Überraschungen in der Spielanlage blieben aus. Beide Teams versuchten es nach einem langen Turnier mit viel Tempo im Angriff, am Ende waren es auch die frischeren Kräfte von der Bank, die den Ausschlag gaben. WM-Bronze ging an Spanien.