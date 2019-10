Cup-Achtelfinale: Zwischenstopp im Rennen um die Millionen

Es ist der schnellste Weg zu den Europacup-Millionen: Auch in dieser Saison wird mit nur sechs gewonnenen Partien für Österreichs Cupsieger ein Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League ausgespielt. Obwohl damit mindestens drei Millionen an UEFA-Geldern verbunden sind, ist das Interesse am Pokalbewerb hierzulande weiterhin überschaubar.

Am Dienstag und Mittwoch spielen sieben Vereine aus der höchsten Spielklasse, nur noch fünf der sechzehn Zweitligisten und vier Amateurvereine das Achtelfinale aus. Dass bereits fünf Bundesligisten ausgeschieden sind, lag großteils an den direkten Duellen. Jetzt wartet nur eines: der LASK empfängt nach dem 1:0-Ligasieg in Altach am Mittwochabend die Vorarlberger in Pasching.

Wiedersehen

Los geht’s heute um 18 Uhr: St. Pölten hat Ried mit Ex-SKN-Trainer Baumgartner zu Gast. Da der Tabellenletzte den Zweiten aus der 2. Liga empfängt, ist mit einer engen Partie zu rechnen.