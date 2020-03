Coronavirus: Sportminister Kogler für Olympia-Verschiebung

Er begrüßte den "mutigen Schritt" von Kanada, das bereits erklärt habe, dass es keine Athleten nach Tokio schicken werde. Die Spiele sollen am 24. Juli eröffnet werden. Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) gab ab Sonntag bekannt, dass man innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung über eine Verschiebung treffen werde.

Auch Paralympics sollen verschoben werden

Damit verbunden werden natürlich auch die Stimmen laut, die eine Verschiebung der Paralympics fordern. Der Deutsche Behindertensportverband richtete am Montag eine entsprechende Forderung an das Internationale Paralympische Komitee (IPC). Auch das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC) rechnet mit einer Verschiebung.

"Ich nehme an, dass es zur Verschiebung kommen wird, aber es bleibt abzuwarten, was das IOC und das IPC beschließen werden", sagte Rauch-Kallat am Montag auf APA-Anfrage angesichts der jüngsten Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie.