Claressa Shields gewann den größten Kampf im Frauenboxen

Aus der Traum von der unumstrittenen Boxweltmeisterin Christina Hammer: Die deutsche Mittelgewichtlerin unterlag in der Nacht zum Sonntag in der Boardwalk Hall von Atlantic City der US-Amerikanerin Claressa Shields einstimmig nach Punkten (92:98, 92:98, 92:98) und musste ihren WBO-Titel der Rivalin überlassen. „Heute war nicht mein Abend. Aber ich komme zurück“, versicherte Hammer, die erstmals in ihrer Profikarriere als Verliererin aus dem Ring steigen musste.

Das als größter Frauen-Boxkampf gefeierte Duell hatte eine überlegene Siegerin gefunden. „Ich bin die Größte aller Zeiten. Ich besiege jede, die es mit mir aufnimmt“, schrie Shields in Ali-Manier und präsentierte die WM-Gürtel von WBA, IBF, WBC und WBO.



Hammer zeigte zwar eine couragierte Leistung, konnte die zweimalige Olympiasiegerin aber nicht gefährden. „Ich habe nicht so reingefunden in den Kampf und konnte meinen Jab nicht wie erhofft bringen“, sagte die entthronte Championesse schwer enttäuscht. Eigentlich wollte die 1,80 Meter große Dortmunderin die sieben Zentimeter kleinere Amerikanerin mit ihren langen Armen auf Distanz halten. Gegen die dynamische und pfeilschnelle Rivalin, die ansatzlos zuschlagen kann, konnte Hammer ihre Linie aber nicht durchsetzen.