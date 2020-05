Chinas Schläger-Typen stürmen Schwechat

Es ist gar nicht so leicht, den Weltbesten zu erkennen. Vier der ersten fünf Ränge belegen Chinas Herren in der Weltrangliste und die schlagkräftigen Stars aus dem Reich der Mitte zeichnet eine Eigenart aus - sie bewegen sich vorwiegend in der Gruppe: immer im gleichen Gewand, oft mit der gleichen Haarpracht, manchmal sogar im selben Takt der Schritte.



Nur gut, dass es das Gehör gibt. Wenn Zhang Jike, 23 Jahre jung und seit Mai Weltmeister, zu seinem Arbeitsgerät greift, ist Schluss mit der Gleichheit. Keiner schmettert die Bälle härter über das Netz als er und produziert dabei ein Geräusch, dass einem Angst und Bang wird, um den federleichten Zelluloid-Ball. Ab Freitag schlagen der Weltranglisten-Vierte und seine chinesischen Kollegen in Schwechat auf - die Qualifikation für das Pro-Tour-Turnier in der Werner Schlager Academy beginnt am Donnerstag. Tageskarten gibt es ab drei Euro.