Capitals: In der größten Hitze der Stadt begann die Eiszeit

Das Bild des in Flip-Flops und kurzen Hosen in die Eishalle gehenden Eishockey-Spielers sorgt jeden Sommer für Verwunderung. Auch heuer starten wieder die Klubs der Erste Bank Liga mitten in der Hitzewelle mit dem Eistraining.

Am Montag waren die Vienna Capitals an der Reihe. Viele Spieler der Wiener trudelten in der vergangenen Woche aus Nordamerika ein, Neo-Coach Dave Cameron kam bereits zum dritten Mal nach Wien, nachdem er bereits zu den Verhandlungen im Mai und zu den Vorbereitungen im Juni angereist war.

Bei diesen Besuchen sprach der bisherige NHL-Coach bei Calgary und Ottawa auch mit seinem Wien-Vorgänger Serge Aubin, der nach Zürich gewechselt ist. „Ich habe mich mit ihm über die Spieler unterhalten. Serge hat mir aber versichert, dass sie alle genauso denken wie ich. Und ich will nur gewinnen“, sagt der 60-Jährige Kanadier.