Brady ist weg - und die Patriots verpassen die Play-offs

Die New England Patriots verpassten in der NFL erstmals seit zwölf Jahren die Play-offs. Das Team aus dem Großraum Boston unterlag am Sonntag bei den Miami Dolphins 12:22 und steht nach 14 Spielen bei sechs Siegen und acht Niederlagen. In ihrer Division können die Patriots die bereits fix qualifizierten Buffalo Bills sowie die Dolphins nicht mehr einholen.

Der Serien-Champion der vergangenen Jahre ist in diese Spielzeit erstmals seit 2001 ohne Star-Quarterback Tom Brady gegangen, der sich im Sommer den Tampa Bay Buccaneers anschloss. Als die Patriots 2008 die Play-offs verpassten, die freilich dann im Jänner 2009 ausgespielt wurden, hatte sich Brady im ersten Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen und in der Folge die gesamte Saison verpasst. Unter Chefcoach Bill Belichick wird New England erstmals seit 2000, dessen erster Saison in New England, ein Jahr ohne positive Siegbilanz abschließen.