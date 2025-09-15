Ehemaliger Box-Weltmeister mit 46 Jahren gestorben

Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton ist von der World Boxing Association bestätigt im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA und die BBC am Sonntag berichteten, sei der Brite in seinem Haus in Hyde tot aufgefunden worden.

Laut der örtlichen Polizei, die den Namen des Gestorbenen nicht öffentlich nannte, werde der Tod aktuell als nicht verdächtig eingestuft.