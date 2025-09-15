Ehemaliger Box-Weltmeister mit 46 Jahren gestorben
Der ehemalige Box-Weltmeister Ricky Hatton wurde tot in seinem Haus in Hyde aufgefunden. Die Polizei stuft den Tod als nicht verdächtig ein.
Zusammenfassung
- Ex-Boxweltmeister Ricky Hatton ist im Alter von 46 Jahren gestorben, wie die World Boxing Association bestätigte.
- Die Polizei stuft den Tod als nicht verdächtig ein; Hatton wurde in seinem Haus in Hyde gefunden.
- Hatton plante ein Comeback im Dezember und war nach seiner aktiven Karriere als Promoter und Trainer tätig.
Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton ist von der World Boxing Association bestätigt im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA und die BBC am Sonntag berichteten, sei der Brite in seinem Haus in Hyde tot aufgefunden worden.
Laut der örtlichen Polizei, die den Namen des Gestorbenen nicht öffentlich nannte, werde der Tod aktuell als nicht verdächtig eingestuft.
Im Juli hatte Hatton noch bekanntgegeben, dass er für einen Kampf gegen Eisa Al Dah im Dezember in Dubai in den Ring zurückkehren werde.
Nach seiner aktiven Karriere im Jahr 2012 arbeitete Hatton unter anderem als Box-Promoter und -Trainer.
