Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus holt WM-Medaille

Valentin Bontus beendete die Formula-Kite-Weltmeisterschaft auf Rang drei und gewann nach 2024 seine zweite Bronzemedaille.

Der Olympiasieger hievte sich am Samstag vor Viana do Castelo, Portugal, mit dem klaren Sieg im Semifinale ins „Grand Final“ der besten vier Racer. Dort profitierte der Niederösterreicher, nachdem er das entscheidende Rennen nur als Vierter abschloss, von einem Penalty gegen Lucas Fonseca (BRA) und gewann dadurch Bronze. „Es fühlt sich unglaublich an, nach so einer Verletzung (Kreuzbandriss; Anm.) wieder am Podest zu stehen. Ich werde noch ein wenig brauchen, das alles hier zu realisieren", sagte Bontus. "In einer Comeback-Saison bei einer Weltmeisterschaft am Podest zu stehen, ist einfach ‚ultra‘. Unser erklärtes Ziel für dieses Jahr war die Europameisterschaft im Herbst. Dass ich bereits hier so abschließen kann, bedeutet mir unglaublich viel.“

Der Sieger kommt aus Singapur

Weltmeister wurde Max Maeder aus Singapur. Für ihn war es bereits der dritte Titel. Gian Stragiotti aus der Schweiz wurde Zweiter.

Bontus nimmt sich nun eine zweiwöchige Auszeit, ehe weitere Trainingsblöcke anstehen. Im Sommer wird der 25-Jährige erstmals im kommenden Olympiarevier vor Los Angeles trainieren und eine Regatta bestreiten.