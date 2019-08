Bitteres Jubiläum: Vettel schon ein Jahr ohne Formel-1-Sieg

Kämpfen wie Vorbild Schumacher

Ferrari sei jetzt "bereit, um wieder zu kämpfen“. Vettel will das auch in Zukunft tun, trotz aller Spekulationen um seine persönliche Zukunft. Von einem möglichen Karriereende nach Auslaufen seines Ferrari-Vertrags Ende 2020 will er öffentlich nichts wissen und eifert weiter seinem Vorbild Michael Schumacher nach.

Der Kerpener kämpfte so lange, bis er im Ferrari Weltmeister wurde und später mit insgesamt sieben Titeln zum Rekordchampion aufstieg. Schumacher ist mit sechs Triumphen auch Rekordsieger auf dem welligen Kurs in Spa, Vettel bringt es auf immerhin drei Erfolge.

Ob am Wochenende ein vierter dazu kommt? Die Strecke sollte dem starken Ferrari-Motor liegen. Und ein Triumph wäre bitter nötig, denn Vettels Bilanz der vergangenen zwölf Monate liest sich so gar nicht mehr nach der eines Champions: In 20 Rennen verpasste er zehnmal das Podest.