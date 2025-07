Schock: Billard-Profi stirbt nach Vorrundensieg

Schock in der Billard-Welt: Der Taiwanese Chang Jung-Lin verstarb völlig überraschend während der Indonesia Open in Jakarta. Der 40-Jährige hatte am Montagvormittag mit einem 2:0-Sieg gegen den Indonesier Tommy Chang noch die Runde der Letzten 32 erreicht, wenig später erlag er in seinem Hotelzimmer einem Herzinfarkt. Chang Jung-Lin war 2012 8-Ball-Weltmeister und führte auch einmal die Weltrangliste an. Seine sehr erfolgreiche Sportkarriere führte ihn auch nach Österreich. Im Jahr 2022 gewann er im Klagenfurter Sportpark mit dem taiwanesischen Nationalteam WM-Bronze.