Billard-Staatsmeister: Von "Wetten, dass ...?" nach Gerasdorf

Kennen Sie noch „Wetten, dass ...?“ ? DIE Samstag-Abend-Show mit Thomas Gottschalk – aus einer Zeit vor dem Streaming, als die ganze Familie um 20.15 noch gemeinsam vor dem Fernsehgerät saß. Vielleicht können Sie sich ja auch noch an jene Ausgabe der Show erinnern, als Moderator Thomas Gottschalk 1994 einen jungen Österreicher als Kandidat begrüßte. Ken Dahlke war damals 11 Jahre jung, gewann seine Wette und stellte mit seinem „Machine Gun Shot“ am Billard-Tisch sogar einen Weltrekord auf.

Während Gottschalk mittlerweile von der Bildfläche verschwand, ist der 42-jährige Dahlke Staatsmeister im Artistik-Billard und betreibt „Kenny’s Snooker Center“ in Gerasdorf. Dort findet von Donnerstag bis Sonntag erstmals nach 33 Jahren wieder ein Artistik-Grand-Prix in Österreich statt, die europäische Elite gibt sich die Ehre. Aber der Reihe nach. Wie war das damals bei „Wetten, dass ...?“ eigentlich?

Der Weltrekord

„Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Mit 11 Jahren Thomas Gottschalk und so viele prominente Leute zu treffen, das war schon was.“ Seine Wettpaten waren damals übrigens der frischgebackene deutsche Rodel-Olympiasieger Georg Hackl und Franziska Schenk, die in Lillehammer damals Bronze im Eisschnelllauf gewonnen hatte. Die Wette? Dahlke musste am Snooker-Tisch zuerst die weiße Kugel spielen, dann zwölf rote Kugeln versenken, ehe die weiße im selben Loch verschwand. „Ich hatte drei Versuche“, erinnert sich Dahlke, „im letzten habe ich es geschafft.“ Zwei Jahre lang habe er auf diesen Weltrekord hintrainiert.

So berühmt wie Thomas Gottschalk wurde er zwar nicht, dennoch ging es auch für Dahlke im Anschluss rund. „Ich wurde aus ganz Europa eingeladen. In Spanien war ich in einer Show, in der die Leute auf mich wetten konnten. Die wurde dann sogar auch in Südamerika ausgestrahlt.“