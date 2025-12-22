Schock für die Colts: Raimann fällt im Kampf um die Play-offs aus

Footballer Bernhard Raimann kann seine Indianapolis Colts im Kampf um die Play-offs in der NFL zumindest kurzfristig nicht unterstützen. Wie die Colts mitteilten, fällt der 28-jährige Offensive Tackle aus Österreich im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers in der Nacht auf Dienstag (2.15 Uhr MEZ) wegen einer Ellbogenverletzung aus. Indianapolis benötigt drei Siege in den verbleibenden drei Spielen des Grunddurchgangs, um noch realistische Play-off-Chancen zu haben.

DK Metcalf schlug einen Fans

Die Pittsburgh Steelers haben durch einen 29:24-Sieg über die Detroit Lions ihre Play-off-Chancen in der NFL verbessert. Negativ fiel jedoch Pittsburghs Passempfänger DK Metcalf am Rande des Feldes auf. Während des zweiten Viertels wurde Metcalf gegen einen gegnerischen Fan handgreiflich. Videoaufnahmen zeigen, wie der Steelers-Akteur mit einem Zuschauer mit blauer Perücke am Tribünenrand spricht, ehe er mit seiner rechten Hand in Richtung Gesicht des Fans schlägt.