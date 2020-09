"Beginn einer hässlichen Saison": Zweifel an Brady nach Fehlstart

Tom Brady schlug sich immer wieder auf den silbernen Helm mit dem Piratenlogo und schüttelte ungläubig mit dem Kopf. Das mit Spannung erwartete Debüt des Quarterback-Superstar für die Tampa Bay Buccaneers geriet zum großen Frusterlaubnis. Die zweifelnden Stimmen, ob der erfolgreichste NFL-Profi der modernen Ära auch im Alter von 43 Jahren noch an seine Glanzzeiten anknüpfen kann, werden zumindest vorerst lauter.

„Ich habe schon viele Spiele in meiner Karriere verloren“, sagte Brady nach dem 23:34 am Sonntag gegen die New Orleans Saints. Er habe „schlimme, schreckliche“ Fehler gemacht. „Ich werde mich darauf fokussieren, was ich tun muss - und ich muss einen besseren Job machen.“