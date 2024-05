Beach-Volleyballerinnen öffnen das Tor zu Olympia weit

Österreichs Elite der Beach-Volleyballerinnen gewann das Nations-Cup-Turnier in Vilnius/Litauen eindrucksvoll und stieg im Streben nach einen Olympia-Ticket in die finale Phase dieses Bewerbs auf. Am Sonntag gab es gegen Slowenien ohne Satzverlust einen 2:0-Erfolg, gegen die Sloweninnen hatte es zum Auftakt am Freitag eine 1:2-Niederlage gegeben. Doch dann folgten Siege gegen Rumänien, das topgesetzte Litauen und nun eben gegen das Nachbarland.