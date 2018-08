Bastianelli gewinnt Straßenrennen der Damen bei Glasgow-EM

Sie selbst und Rijkes hatten sich bis zur siebenten Runde im Hauptfeld gehalten. "In der vorletzten Runde haben sie aber voll attackiert", sagte Ritter der APA - Austria Presse Agentur. Die 35-Jährige fand sich dadurch bald in der ersten, Rijkes in der zweiten Verfolgergruppe wieder. Die 27-Jährige wurde schließlich 5:50 Min. zurück 62. Rijkes: "Es war heute ein schlechter Tag, um einen schlechten Tag zu haben. Für mich war das Rennen eine Runde zu lang."

Während es für sie nach Belgien zu Trainingslager und Rennen geht, hat Ritter am Mittwoch (10.00 Uhr MESZ) noch das Zeitfahren vor sich. "Darauf konzentriere ich mich mehr. Heute war es überhaupt nicht mein Rennen, weil es ist so ein technischer Kurs mit links-rechts, hinauf-hinunter", erläuterte sie. Im Zeitfahren der Herren vier Stunden später am Mittwoch wird Matthias Brändle am Start sein. Der Vorarlberger war im Vorjahr EM-Vierter, Ritter Fünfte.

Bastianelli war 2007 Straßenrad-Weltmeisterin, bald später musste sie eine zweijährige Dopingsperre absitzen. Die drittplatzierte Brennauer hatte erst am Samstagabend im "Sir Chris Hoy Velodrome" in der Einzelverfolgung auf der Bahn zugeschlagen, da hatte die 30-Jährige sogar Gold geholt.