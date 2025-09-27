Basketball-Ligastart: Neue Stars und eine Abschiedstournee

Mit dem Hit Oberwart gegen Klosterneuburg startet die Superliga am Samstag in die neue Saison (16 Uhr/live auf ORF+). Die Partie ist auch gleichzeitig als Supercup ausgeschrieben. Was man vor dem Auftakt-Wochenende wissen muss: Der Favorit Oberwart macht sich auf die Jagd nach dem dritten Titel in Folge, will den sogenannten „Threepeat“ schaffen. Dafür wurde unter anderem Teamspieler Renato Poljak zurückgeholt. Head-Coach Horst Leitner stehen somit sechs österreichische Profis zur Verfügung – so viele wie keinem anderen Team in der Liga. Dennoch bremst er die Erwartungen: „Wir gehen als Titelverteidiger in die Saison, wissen aber, dass wir noch am Beginn unserer Entwicklung stehen.“

Der Herausforderer In Klosterneuburg setzt man auf seinen Königstransfer Sylven Landesberg. Der US-Amerikaner mit österreichischem Pass hat 2014 schon die Euroleague gewonnen und hält mit 47 Punkten den Rekord im Nationalteam. Trainer Damir Zeleznik sieht aber trotz seines neuen Superstars noch Luft nach oben: „Wir haben nur vier Vorbereitungsspiele gehabt und wir werden noch einige Zeit brauchen, bis wir eingespielt sind.“

Die Doppelagenten Einen hochkarätigen Neuzugang hat auch BC Vienna zu bieten. Die Wiener holten den 99-fachen Teamspieler Rasid Mahalbasic zurück nach Österreich. Ob er, oder auch der bulgarische Shootingstar Borislav Mladenov, aber im BSL-Kader stehen werden, war bis zuletzt offen. Grund: BC Vienna spielt parallel in der Adriatic League, misst sich dort mit internationalen Top-Teams wie Roter Stern Belgrad. „In der Superliga wollen wir auch unsere Talente entwickeln“, verriet Vorstand Stjepan Stazic. Kapfenberg spielt erstmals auch in der European North Basketball League (ENBL), dort stehen im Gegensatz zur ABA von BC Vienna (18 Partien) im Grunddurchgang aber nur acht Spiele an.