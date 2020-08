Basketball-"Schlagabtausch" mit einem überragenden Jakob Pöltl

Die San Antonio Spurs gewannen am Sonntag (Ortszeit) mit 108:106 gegen die Memphis Grizzlies auch das zweite Spiel nach dem NBA-Neustart und sind vorerst auf Platz neun der Western Conference vorgerückt. Jakob Pöltl, neuerlich in der Startformation der Texaner, steuerte sechs Punkte, sieben Rebounds und zwei Blocks in 20:55 Minuten Einsatzzeit bei. Er sprach von einem „Schlagabtausch“.

Der Wiener hatte zudem eine überragende Plus/Minus-Bilanz von 25. Knapp drei Minuten vor Schluss musste er nach seinem sechsten Foul vom Parkett. Mitentscheidend für den Sieg der Spurs war die Dreipunktequote von 41,4 Prozent (12/29). Beim Gegner waren es nur 23,3 Prozent (7/30).