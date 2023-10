Pöltl und Toronto verloren knapp in Chicago, Wembanyama feiert

Die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl haben am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage einstecken müssen. Sie verloren bei den Chicago Bulls 103:104 nach Verlängerung. Der Center aus Wien verbuchte acht Punkte und sechs Rebounds in 18:47 Einsatzminuten. 3:25 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit musste der 28-Jährige mit sechs Fouls vom Feld.

➤ Mehr lesen: Wie Pöltl über seine Karriere denkt

Es sei eine "harte" Niederlage gewesen, "die wirklich schmerzt", kommentierte Pöltl den Ausgang der Partie. "Es war ein komplett verrücktes Spiel, in dem wir leider zu viele Fehler gemacht, aber nach einem hohen Rückstand auch Charakter gezeigt haben." Toronto hatte ein 71:88 nach 41 Minuten wettgemacht. Mit 93:93 ging es in die Overtime, in der Alex Caruso mit einem Distanztreffer bei noch 2,3 Sekunden auf der Uhr den Sieg der Bulls fixierte.