NBA-Play-off: Houston nach dramatischem Finish weiter

Die Houston Rockets haben sich in einem dramatischen Schlagabtausch mit Oklahoma City Thunder den Aufstieg im NBA-Play-off gesichert. Die Texaner gewannen am Mittwoch beim Turnier in Orlando das siebente Spiel der "best of seven"-Serie mit 104:102. Die Rockets treffen damit am Freitag im Halbfinale der Western Conference auf die Los Angeles Lakers.

Houston-Star James Harden erwischte zwar offensiv einen schwachen Tag (17 Punkte), 4,8 Sekunden vor der Schlusssirene blockte er beim Stand von 103:102 für sein Team aber einen Schussversuch von Thunder-Topscorer Luguentz Dort (30 Punkte) erfolgreich. Nach einem erfolgreichen Freiwurf für Houston konnte Oklahoma mit dem Ballbesitz bei 1,1 Sekunden verbleibender Spielzeit dann nichts mehr anfangen.