NBA: Denver gewann Entscheidungsspiel gegen Utah 80:78

Die Denver Nuggets haben als zwölfte Mannschaft der NBA-Geschichte nach einem 1:3-Rückstand in einer Play-off-Serie noch den Aufstieg geschafft. Das Team aus Colorado feierte am Dienstagabend in Orlando einen knappen 80:78-Sieg über Utah Jazz und gewann damit das "best of seven" 4:3. In der zweiten Runde trifft Denver nun (Spiel eins am Freitag ab 3.00 MESZ) auf Titelfavorit Los Angeles Clippers.