Österreichs Herren jubeln über Gold: 3x3-Basketball soll Boom auslösen

Das überraschende Gold bei der Heim-EM in Wien hat Österreichs 3x3-Basketballer am Sonntag euphorisiert zurückgelassen und sie auch mit dem Jahr 2024 versöhnt. Nach der knapp verpassten Olympiaqualifikation sorgten Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Toni Blazan und Fabio Söhnel im Prater vor 4.000 Fans doch noch für ein würdiges Highlight. "Jetzt sind wir Europameister, und das fühlt sich einfach großartig an. Ein Traum ist wahr geworden", sagte Kaltenbrunner.