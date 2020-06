Basketball-Coup ist perfekt: Olympische 3x3-Quali steigt in Graz

Österreichs 3x3-Basketballer erhalten mit Heimvorteil die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr. Das Qualifikationsturnier für Tokio wurde an Graz vergeben und geht vom 26. bis 30. Mai auf dem Hauptplatz der steirischen Landeshauptstadt in Szene. Je 20 Teams bei Damen und Herren werden um jeweils drei Olympia-Startplätze rittern.

3x3 feiert in Tokio seine olympische Premiere. Mit dem Zuschlag für das Qualifikationsturnier will ÖBV-Präsident Gerald Martens nicht nur die Trendsportart populär machen, sondern auch "die Tickets abholen" (für Olympia, Anm.), wie er es am Dienstag in einer Pressekonferenz in Graz formulierte.

In einer Arena für 2.000 Fans, die vor dem Rathaus errichtet wird, könnten auch echte Lokalmatadore zu bewundern sein. Moritz Lanegger (EM-Sechster 2019) und die Schwestern Camilla und Annika Neumann (Universitäts-Vizeweltmeisterinnen 2019) stammen aus der steirischen Landeshauptstadt. Und sie zählen zu den besten österreichischen 3x3-Spielern.

Es werde "eine zusätzliche Motivation" sein, in der Heimatstadt anzutreten, sagte Camilla Neumann. Lanegger bezeichnete 3x3 als "extrem intensiv" und ortet eine "unglaubliche Chance", einen Startplatz für Olympia zu ergattern.