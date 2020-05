200.000 Dollar für Erinnerungsstücke an Kobe Bryant

Erinnerungstücke an den tödlich verunglückten Basketball-Superstar Kobe Bryant brachten bei einer Auktion in Los Angeles mehr als 200.000 US-Dollar (rund 183.000 Euro) ein. Unerwartet am meisten Geld erlösten die Beton-Handabdrücke des im Jänner bei einem Hubschrauberabsturz gestorbenen Amerikaners mit einem Höchstgebot von 75.000 Dollar (rund 68.440 Euro).

Für ein in der Finalserie 2000 getragenes Set aus Trikot und Hose war das Höchstgebot am Donnerstag 43.750 Dollar (rund 40.000 Euro). Das Paar Schuhe aus jener Partie brachte weitere 25.600 Dollar (rund 23.400 Euro).