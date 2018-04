Austria-Gastspiel beim LASK als letzte Europacup-Hoffnung

vonalexander strecha

und Günther PavlovicsDie Rechenschieber können die Austrianer aus den Büroräumen schön langsam entfernen, die Schlussrechnung in Richtung Europacupplatz hält immer weniger Variablen parat. Die einzige, die in der Gleichung für sie sprechen kann, sind Punkte. Und die muss man vor allem gegen einen direkten Konkurrenten wie den LASK heute (18.30 Uhr) holen.

Seit Mattersburg das Cupfinale verpasst hat, ist klar, dass Platz fünf den Wienern, aktuell Sechster, für den Europacup reicht. Auf die Admira fehlen der Austria sechs Runden vor Schluss sieben Punkte, insgesamt 18 sind noch zu vergeben. Für die Wiener zählen fast nur noch Siege, wenn man davon ausgeht, dass die Admira zumindest sieben Zähler holt. Gegen Mattersburg und die Admira muss man ebenso gewinnen wie die Gastspiele in Wolfsberg und in St. Pölten, ehe man in der finalen Runde auf Salzburg trifft.