Australian Open: Ausgerastet und aufgegeben

Müde die Vorstellung, schmerzhaft das frühe Aus. „Ich fühle mich nicht fit. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, dass ich weiterspiele.“ Sein Rückflug in die Heimat ist für Freitag gebucht, dann will Thiem der Sache auf den Grund gehen. „Es ist da definitiv irgendetwas im Körper, was nicht hingehört.“

Nach Vorliegen der Ergebnisse will er entscheiden, ob und wie lange er pausieren müsse. „Und dann schauen, wie es für den Daviscup ausschaut.“ So früh war Thiem bei diesem Major seit seinem Auftakt-Out 2015 nicht mehr ausgeschieden, nach einer Auftakt-Niederlage zu Jahresbeginn in Doha ist sein Saisonstart zumindest ergebnistechnisch missglückt. Thiem läuft damit Gefahr, in der nächsten Weltrangliste am 28. Jänner aus den Top Ten zu fallen, denen er seit Juni 2016 ununterbrochen angehört.