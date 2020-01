Ausklang einer großen Karriere: Wozniacki sagte Adieu

Caroline Wozniacki bestritt mit erst 29 ihr letztes Profi-Match. Auch, weil sie eine Krankheit plagt. Wehmut herrschte in der Melbourne Arena, es war ein Spiel der Gefühle. Tränen flossen, wie am Ende von „Titanic“. In der Melbourne Arena stand am Donnerstag Nachmittag große Sentimentalität auf dem Programm, als „Sweet Caroline“ gespielt wurde. Ein letztes Mal, eine große Karriere ging bittersüß zu Ende.

Caroline Wozniacki hat nach einer Niederlage wohl noch nie so gefeiert und wurde noch nie so von Gefühlen übermannt. Nachdem sie gegen die Tunesierin Ons Jabeur in der dritten Runde ihre letzte Vorhand verschlagen und ihrer Gegnerin zum 7:5-3:6-7:5-Sieg gratuliert hatte, ging’s so richtig rund.