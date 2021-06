Mit bisher 71 Auflagen war sie die am längsten in ununterbrochener Reihenfolge stattgefundene Sportveranstaltung des Landes, nun muss die Österreich-Rundfahrt auch heuer und bereits zum zweiten Mal hintereinander abgesagt werden. Diesen Beschluss hat das Präsidium des Radsportverbandes ÖRV einstimmig getroffen, nachdem trotz bereits erfolgter Terminverschiebung in den Spätsommer (31. August bis 4. September) die massiven Folgen der Covid-19-Pandemie eine seriöse Planbarkeit nach wie vor unmöglich machen.