Auch die Ö-Tour kann nicht wie geplant stattfinden

Aufgrund des Verbotes aller öffentlichen Veranstaltungen bis zumindest Ende Juni wird die Österreich-Radrundfahrt nicht wie geplant am 27. Juni beginnen. Das bestätigte ÖRV-Vizepräsident Gerald Pototschnig am Montag der APA. Eine Absage sei noch nicht ausgesprochen, denn man überlege Alternativen wie die Nachtragung später im Jahr. Eine Entscheidung darüber werde am 17. April fallen.

Das gelte auch für andere heimische Radsport-Veranstaltungen wie die Staatsmeisterschaften eine Woche vor der Rundfahrt im Burgenland und die ebenfalls im Juni angesetzte Oberösterreich-Rundfahrt, sagte Pototschnig. Aufgrund des neuesten Regierungsbeschlusses, den man selbstverständlich vollständig umsetze, werde man der UCI mitteilen, dass hierzulande bis Ende Juni keine Rennen möglich sind. Der Internationale Radsport-Verband ( UCI) hatte in der Vorwoche sämtliche Veranstaltungen bis vorerst Ende Mai abgesagt.