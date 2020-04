Rad-Star Mark Cavendish: "Ich hatte Depressionen"

Ex-Weltmeister Mark Cavendish hatte in den vergangenen Jahren nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Dies sagte der 34-jährige Radprofi in einem Interview der britischen Zeitung The Times.

„Es war nicht nur meine körperliche Gesundheit, die in den letzten Jahren einen Schlag erlitten hat. Ich habe in dieser Zeit ziemlich hart mit Depressionen gekämpft. Im August 2018 wurde bei mir eine klinische Depression diagnostiziert“, erklärte Cavendish, der unter anderem 30 Etappen bei der Tour de France für sich entschieden hat.