ATP Cup: Thiem ist topmotiviert, Zverev bereits frustriert

Nach den Kroaten bekommen es die Österreicher in Gruppe E noch mit Argentinien und Polen zu tun. „Wir sind wirklich aufgeregt“, sagte Thiem zu Jahreswechsel bei seiner Ankunft in Sydney. „Es ist auch eine ideale Vorbereitung auf die Australian Open, zudem gibt es auch Weltranglisten-Punkte.“ Der 26-Jährige hatte nach der Saisonvorbereitung in Miami bereits die Weihnachtsfeiertage in Down Under verbracht. Form und Zuversicht sind beim zweimaligen French-Open-Finalisten vorhanden.

Thomas Muster, der Coach der Österreicher, kann dem neuen Format etwas abgewinnen. „Ich mag die Teamspirit-Idee mit dem ATP-Cup. Das bringt es auf ein neues Level“, meinte der frühere Weltranglisten-Erste, der einst bereits im Daviscup als Österreichs Kapitän fungiert hatte. Jedoch sei gesagt, dass die Idee nicht ganz neu ist, bis 2012 gab es im Frühling den World Team Cup in Düsseldorf, bei dem Muster übrigens nie zu sehen war.

Auch andere Betreuer sind prominent. Als Deutschlands Kapitän etwa fungiert Boris Becker, der wenig Freude damit hatte, denn sein Team unterlag Gastgeber Australien. Nach der Niederlage von Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios führte zwar Alexander Zverev gegen Alex De Minaur 6:4, 4:2, verlor aber etwas ausgelaugt und noch mehr frustriert noch 6:4, 6:7, 2:6. Zwischendurch flogen sogar die Schläger.