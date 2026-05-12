Arda "Cyborg" Saatçi: Der Lauf, der Millionen Menschen fesselte

600 Kilometer in 96 Stunden: Das Lauf-Experiment des deutschen Extremsportlers Arda Saatçi sorgte in den letzten Tagen für viel Aufsehen und bewegte Millionen Menschen weltweit. Schon sein Spitzname „Cyborg“ – halb Mensch, halb Maschine – prägt das Bild des 28-Jährigen. Dass dieser selbst gewählte Spitzname mehr ist als reine Symbolik, zeigt sich an der Dimension seiner Herausforderung. Arda Saatçi: Zwischen Schlafmangel, Schmerzen und Hype Die Strecke führte vom Badwater Basin, dem tiefsten Punkt der USA, bis nach Los Angeles. Insgesamt mussten rund 6.000 Höhenmeter überwunden werden – bei Temperaturen von bis zu 40 Grad. Eine außergewöhnliche Belastung, die den Körper an seine physischen Grenzen brachte.

Bis zu 20.000 Kalorien pro Tag verbrannte Saatçi – etwa achtmal so viel wie ein durchschnittlicher Erwachsener. Hinzu kamen Schlafmangel, Schmerzen und zunehmende Erschöpfung. Obwohl er sein Ziel nicht erreichte und erst nach 123 Stunden in Los Angeles ankam, bleibt seine Leistung bemerkenswert. Mit einer durchschnittlichen Pace von zwölf Minuten pro Kilometer bewältigte er die Strecke.