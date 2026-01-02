Fahrer von Box-Star Anthony Joshua wegen fährlässiger Tötung angeklagt

Nach dem schweren Autounfall in Nigeria des britischen Box-Stars Anthony Joshua ist dessen Fahrer u.a. wegen fahrlässiger Tötung durch gefährliches Fahren angeklagt worden. Dies teilte die nigerianische Polizei am Freitag mit.

Bei dem Unglück war Joshua leicht verletzt worden, aber zwei seiner engen Freunde, die zugleich seine Trainer und Krafttrainer waren, kamen dabei ums Leben. Der 46-jährige Fahrer erschien vor Gericht, der Fall wurde auf den 20. Jänner vertagt.