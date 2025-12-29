Zwei Tote: Anthony Joshua in fatalen Verkehrsunfall verwickelt

Der ehemalige Box-Weltmeister Anthony Joshua ist bei einem Autounfall in Nigeria mit zwei Todesopfern leicht verletzt worden. Das bestätigten die lokalen Polizeibehörden am Montag. Der Wagen von Joshua sei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem es zwei Tote zu beklagen gebe. Der 36-jährige Joshua sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.