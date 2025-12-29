Zwei Tote: Anthony Joshua in fatalen Verkehrsunfall verwickelt
Der 36-jährige Joshua wurde leicht verletzt in Krankenhaus ein gebracht.
Der ehemalige Box-Weltmeister Anthony Joshua ist bei einem Autounfall in Nigeria mit zwei Todesopfern leicht verletzt worden. Das bestätigten die lokalen Polizeibehörden am Montag. Der Wagen von Joshua sei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem es zwei Tote zu beklagen gebe. Der 36-jährige Joshua sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.
Der frühere Schwergewichtsweltmeister hatte erst am 20. Dezember das ungleiche Box-Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden. Der 36-jährige Brite besiegte in Miami den etwa zehn Jahre jüngeren US-Amerikaner in dem Kampf über acht Runden durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde.
