Football: Die Vienna Vikings stürmen ins Finale
Die Vienna Vikings bleiben auf Kurs Richtung Titel in der European League of Football (ELF). Die Wiener feierten im Halbfinale gegen Nordic Storm einen 28:20-Erfolg und zogen damit ins Endspiel ein. Für die Wikinger ist es in ihrem vierten Jahr in der ELF bereits die dritte Finalteilnahme. Jetzt soll der zweite Titel nach 2022 gelingen.
Es war die erwartet enge Partie auf der vollen Hohen Warte. Knapp 5.000 Fans bekamen von Beginn an ein hochklassiges Match zu sehen, die Spannung kam nicht zu kurz. Der Liganeuling aus Kopenhagen, der in der Liga Dänemark und Schweden repräsentiert, ging rasch in Führung. Die Hausherren schlugen postwendend zurück, konnten die Partie durch Touchdowns von Pajarinen und Mayr sogar drehen. Doch Nordic Storm kam angeführt von Quarterback Clark zurück und glich zum 14:14-Pausenstand aus. Einen Schockmoment für die Skandinavier gab es kurz vor der Halbzeit, als Spielmacher Clark verletzt liegen blieb. Der US-Amerikaner hatte sichtlich Schmerzen im Knie, konnte aber weitermachen.
In der zweiten Halbzeit waren es die Wiener, die vorlegten. Wegan fing einen kurzen Pass von Quarterback Holmes und fand danach den Weg in die Endzone. Die Vorentscheidung leitete dann die Verteidigung der Hausherren ein. Nuikka fing einen Pass von Clark ab. Nur wenig später fand Holmes Mayr in der Endzone, der mit seinem zweiten Touchdown des Nachmittags auf 28:14 stellte. Die Fans auf der Hohen Warte waren aus dem Häuschen, auch der immer wieder einsetzende leichte Regen konnte die Stimmung nicht trüben. Die Gäste kamen zwar noch einmal heran, doch am Ende brachten die Vikings ihren Vorsprung souverän über die Zeit.
Gegner gesucht
Das Finale steigt am Sonntag, den 7. September in der MHP-Arena, der Heimstätte des VfB Stuttgart. Der Gegner wird am heutigen Sonntag im zweiten Halbfinale in München. Dort treffen die Munich Ravens im rein deutschen Duell auf Stuttgart Surge. Die Gäste gehen als Außenseiter in die Partie, wollen aber ins „Finale dahoam“. Fix im Finale dabei sind die Fantastischen 4 in der Halbzeit-Show.
Kommentare