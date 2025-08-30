Football: Die Vienna Vikings stürmen ins Finale

Die Vienna Vikings bleiben auf Kurs Richtung Titel in der European League of Football (ELF). Die Wiener feierten im Halbfinale gegen Nordic Storm einen 28:20-Erfolg und zogen damit ins Endspiel ein. Für die Wikinger ist es in ihrem vierten Jahr in der ELF bereits die dritte Finalteilnahme. Jetzt soll der zweite Titel nach 2022 gelingen.

Es war die erwartet enge Partie auf der vollen Hohen Warte. Knapp 5.000 Fans bekamen von Beginn an ein hochklassiges Match zu sehen, die Spannung kam nicht zu kurz. Der Liganeuling aus Kopenhagen, der in der Liga Dänemark und Schweden repräsentiert, ging rasch in Führung. Die Hausherren schlugen postwendend zurück, konnten die Partie durch Touchdowns von Pajarinen und Mayr sogar drehen. Doch Nordic Storm kam angeführt von Quarterback Clark zurück und glich zum 14:14-Pausenstand aus. Einen Schockmoment für die Skandinavier gab es kurz vor der Halbzeit, als Spielmacher Clark verletzt liegen blieb. Der US-Amerikaner hatte sichtlich Schmerzen im Knie, konnte aber weitermachen.