Spiele strafverifiziert: Vienna Vikings verlieren Meistertitel

Paukenschlag im American Football. Die Vienna Vikings haben ihren Meistertitel der Saison 2025 am grünen Tisch verloren. Grund dafür ist ein nicht korrekt angemeldeter Spieler, der zum Einsatz gekommen war.

Auf der Verbands-Homepage heißt es: "Der AFBÖ wurde vor kurzem von einem Mitglied ersucht, die Einstufung eines Spielers des AFC Vienna Vikings zu prüfen. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Spielerpassantrag in einem entscheidenden Punkt unrichtig gestellt wurde. Da die Wettspielordnung für derartige Vergehen keine Frist vorsieht, sind Spiele, an denen der Spieler teilgenommen hat, nach § 13. Abs. 6 der WSO Teil 1 mit einer Strafverifizierung von jeweils 35:00 für den jeweiligen Gegner umzuwandeln."

Die Austrian Bowl gilt als nicht ausgetragen. Was die Staatsmeisterschaft betrifft, so wird dafür die Tabelle nach dem Grunddurchgang herangezogen. Staatsmeister 2025 sind somit die Danube Dragons.