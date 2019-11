Skandal in der NFL: Cleveland-Profi schlug mit Helm zu

Der 21:7-Heimsieg der Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers ist am Donnerstag in der National Football League ( NFL) von einer schweren Tätlichkeit überschattet worden. Cleveland-Verteidiger Myles Garrett riss Steelers-Quarterback Mason Rudolph in den Schlusssekunden seinen Helm vom Kopf und schlug mit diesem nach ihm. Dem 23-Jährigen droht eine Rekordstrafe.